В Роспотребнадзоре дали рекомендации, что делать при задымлении в городе из-за лесных пожаров

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ведет ежедневный лабораторный контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе в связи с пожароопасной обстановкой. Отбор проб атмосферного воздуха производился в населенных пунктах, где отмечалось задымление и запах гари. Накануне, 10 мая, были отобраны пробы в Тюмени. По результатам исследований превышений ПДК вредных веществ — продуктов горения не выявлено.

В случае появления задымления управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует:

— по возможности минимизировать время пребывания на улице;

— при сильном задымлении использовать во время пребывания на открытом воздухе увлажненные пятислойные марлевые маски или приобрести в аптеке защитные маски;

— плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами затыкать влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани;

— увлажнять воздух в помещении простым способом — необходимо намочить полотенце или простынь и повесить на дверь, менять каждые 2–4 часа, а также как можно чаще проводить влажную уборку помещений;

— обеспечить обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай), детям младшего возраста следует давать обычную кипяченую воду, а грудничкам — увеличить частоту грудного кормления и установить режим допаивания;

— лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний — немедленно обратиться к врачу;

— контактные линзы в "дымную" погоду лучше не носить, так как можно ухудшить состояние глаз;

— принимать душ;

— исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода;

— отказаться от употребления алкогольной продукции, по возможности исключить курение;

— по возможности организовать орошение придомовой территории; не оставлять без присмотра маленьких детей, особенно в помещениях с открытыми окнами, балконами.

В случае ухудшения здоровья необходимо обращаться за помощью в медицинские организации.