Волонтеры-медики научат тюменцев оказывать первую помощь

Социальный эксперимент "Не медли – помоги!" пройдет в Тюмени. Его участниками станут горожане разного возраста. Волонтеры-медики научат их оказанию первой помощи.

"Мы хотим привлечь внимание граждан к изучению теоретических основ доврачебной помощи. С помощью профессионального актера разыграем ситуацию, когда на глазах прохожих человеку становится плохо. Подойдут ли они к пострадавшему? Как будут действовать? Многие люди теряются и боятся навредить своими действия. Мы на месте покажем приемы спасения, а также снимем ситуацию на камеру, выложим в соцсетях и позовем тюменцев на тренинг доврачебной помощи. Планируем обучить до 40 человек", - рассказала автор, студентка Тюменского ГМУ Валерия Николашкина.

Проект будет реализован на средства гранта, который выделили по итогам конкурса "Моя идея". Ранее инициативы тюменских волонтеров-медиков неоднократно поддерживались на областном и федеральном уровне.

В апреле студентка ТюмГМУ Наталья Бородина на конкурсе Росмолодежи успешно защитила проект "Искусство спасения" и может получить 117 тыс. рублей на его реализацию. Грантовая поддержка будет оказана и по результатам конкурса "Творить добро просто". На полученные средства волонтеры продолжат помогать преподавателям тюменских автошкол по блоку "Медицина". Проект будет реализован до конца 2021 года. К настоящему времени студенты - медики обучили 170 будущих водителей актуальным навыкам оказания доврачебной помощи.

Активисты также проводят мастер-классы для школьников региона: в этом учебном году студенты-волонтеры организовали серию обучающих занятий и показали старшеклассникам, как выполнять сердечно-легочную реанимацию, оказывать первую помощь при ДТП, обморожениях, ожогах, отравлениях, накладывать жгуты и повязки, пишет ИА "Тюменская линия".