Тюменцы возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза и побывали на открытом уроке истории

Фото сообщества "Тюмень- наш дом", https://vk.com/tmnourhome

Накануне Дня Победы в Тюмени торжественные мероприятия впервые прошли в сквере Якова Неумоева.

Глава Тюмени Руслан Кухарук и председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный вместе с ветеранами и жителями города возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Якову Неумоеву, установленному в сквере его имени, и к мемориалу "Мы победили!". Яков Николаевич Неумоев – личность легендарная. В 1945 году он вместе с другими победителями маршировал в Параде Победы по Красной площади. Позднее ему было присвоено знание "Почетный гражданин города Тюмени".

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, нынче в сквере провели впервые, территорию благоустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда" в прошлом году, сообщили в администрации города.

Помимо этого, в сквере учитель истории и обществознания тюменской школы № 15 Александр Битдорф провел урок под открытым небом "Мужество тюменских школьников в годы Великой Отечественной войны". Его слушали ветераны, представители администрации и думы, кадеты гимназии № 16, курсанты ТВВИКУ. На центральной аллее сквера шел рассказ о том, что в первые дни Великой Отечественной войны от горожан поступило полтысячи заявлений об отправке на фронт.