В Радоницу к тюменским кладбищам пустят больше автобусов

В родительский день, 11 мая, в Тюмени будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 32 и № 121. Об этом сообщает Тюменьгортранс.
На маршруте №121 "ЖДВ — Червишевское кладбище-2" будет организовано движение семи автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте №32 "ЖДВ — с/о "Приволье" будет курсировать пять автобусов большого класса вместимости.
Накануне Родительского дня, с 8 по 10 мая, по маршруту № 121 выйдут на линию пять автобусов особо большого класса вместимости, а по маршруту № 32 четыре автобуса большого класса вместимости.
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