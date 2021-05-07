В Радоницу к тюменским кладбищам пустят больше автобусов

12:22 07 мая 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В родительский день, 11 мая, в Тюмени будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 32 и № 121. Об этом сообщает Тюменьгортранс.

На маршруте №121 "ЖДВ — Червишевское кладбище-2" будет организовано движение семи автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте №32 "ЖДВ — с/о "Приволье" будет курсировать пять автобусов большого класса вместимости.

Накануне Родительского дня, с 8 по 10 мая, по маршруту № 121 выйдут на линию пять автобусов особо большого класса вместимости, а по маршруту № 32 четыре автобуса большого класса вместимости.

Теги: кладбище , Тюменьгортранс
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2021