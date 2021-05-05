Автоинспекторы помогли тюменцу, ранившему себя пилой

В праздники тюменские автоинспекторы усилили контроль за движением на загородных автодорогах, в местах отдыха и дачных товариществах. Дважды они оказали помощь в сопровождении в лечебные учреждения людей, которым потребовалась неотложная медицинская помощь.

На 10-м километре Салаирского тракта к автоинспекторам обратился мужчина, который нанес пилой повреждение кисти руки. Сотрудники ГИБДД решили сами доставить раненого в больницу. Его посадили в салон патрульного автомобиля и оперативно, с включенной сигнализацией, довезли в приемное отделение 2-й Областной клинической больницы.

На 30-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тадва к полицейским обратился житель одной из деревень, ребенок которого выпил ядовитую жидкость. В этом случае автоинспекторы сопроводили автомобиль "Тойота Камри", в котором находилась семья пострадавшей девочки, до детской больницы.