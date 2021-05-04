Тюменцам напоминают о пожарной безопасности в городских лесах

Тюменцам напоминают, что в лесах из-за погодных условий постановлением правительства Тюменской области установлен запрет на посещения лесов.

На территории городских лесов запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов (веществ и материалов, способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и неотделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Несоблюдение требований пожарной безопасности влечет административную ответственность. Сейчас МКУ "ЛесПаркХоз" совместно с УВМД России по городу Тюмени проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждения возникновения пожаров.

При обнаружении пожара, в том числе горения сухой травы и камыша, леса или торфа, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112.