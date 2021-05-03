На Цветном бульваре в Тюмени предложат бесплатно пройти тест на ВИЧ

Пункт мобильного тестирования на ВИЧ будет работать в Тюмени на Цветном бульваре возле цирка 5 мая. С 13 до 16 часов узнать свой ВИЧ-статус смогут все желающие, анонимно и бесплатно.
Специалист отдела профилактики областного центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Лосева сообщила, что для сдачи анализа не потребуется никаких справок, документов или направлений.
Тюменцев и гостей города также проконсультируют, расскажут о путях передачи ВИЧ-инфекции и правилах ее профилактики. С врачом можно будет обсудить личные риски и узнать, что делать, если тест оказался положительным, пишет ИА "Тюменская линия".
В Тюменской области проживают более 18 тысяч ВИЧ-положительных людей, из них 10 тысяч – в Тюмени. Врачи рекомендуют ежегодно делать тест на ВИЧ, даже если не было рисков и потенциально опасных ситуаций.
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