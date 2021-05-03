Тюменские волонтеры могут принять участие в первом кейс-форуме "УТРО" в Салехарде

Первый кейс-форум "УТРО" пройдет с 2 по 9 июня в Салехарде. 30 человек войдут в состав волонтерского корпуса, чтобы принять участие в проведении масштабного мероприятия. Тюменцы могут подать заявку до 16 мая на сайте Dobro.ru. Кандидатам предстоит пройти отбор, собеседование и обучение.

На форуме добровольцы не только помогут в организации мероприятия, но и улучшат свои компетенции благодаря участию в решении оперативных задач, медиасопровождению события и его образовательных треков. Волонтерам предоставят брендированную экипировку, им будут доступны посещение вместе с участниками досуговых мероприятий. Проезд, проживание и питание во время форума осуществляются за счёт организаторов.

"Такие проекты как форум "УТРО" объединяют молодежь Урала, направляют их энергию на творчество и созидание, создают площадку для диалога и обмена опытом. Волонтёрский корпус события в этом году соберёт ярких представителей Уральского добровольчества: будем вдохновляться друг другом, работать и развивать комьюнити", — поделилась руководитель волонтёрского корпуса форума “УТРО”, директор Арктического центра добровольчества Ольга Подковыркина.

Координировать работу волонтёрского корпуса будет Арктический центр добровольчества. Эксперты выберут 30 человек со всего Уральского федерального округа. Итоги кампании будут оглашены 3 июня.

Волонтёрский корпус прибудет в Салехард за три дня до начала кейс-форума "УТРО", чтобы пройти обязательную подготовку и быть готовыми к любым испытаниям, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".