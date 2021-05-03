Акция "У вас в гостях тюменочка" стартует в преддверии Дня города

Проект "У вас в гостях тюменочка" запустят ко Дню города, который отмечается в июле. Целевая аудитория — ребята, которые находятся в Тюменской воспитательной колонии.

"Так как подростки не смогут посетить праздничные мероприятия ко Дню города, мы приедем к ним с концертом и привезем сладкие подарки", — сообщила культорганизатор Центра русской культуры, руководитель проекта Лилия Чушева.

Особым подарком для каждого несовершеннолетнего осужденного станет кукла-оберег, которые создадут сотрудники Центра русской культуры. Изделия делают вместе с воспитанниками воскресной школы при храме Серафима Саровского.

"У куколки на поясе будет мешочек, в котором лежит тюменская земля. Согласно преданиям, земля придает сил", — добавила Лилия Чушева.

На проведение акции по итогам городского конкурса "Инициатива" организаторам выделили 25 тыс. рублей. На эти деньги авторы закупят ткань для изготовления кукол. Также будет сшит костюм на сотрудницу Центра русской культуры в той же цветовой гамме как у куклы-оберега, пишет ИА "Тюменская линия".