Юных тюменцев приучают к здоровому образу жизни

Региональный этап Всероссийской заочной акции "Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам" завершился в Тюменской области. Его участниками стали 45 общеобразовательных школ и 16 детских садов из 23 муниципальных образований.

Как сообщили в департаменте образования и науки региона, итоги были подведены по семи номинациям: "Физкультурно-оздоровительные технологии", "Лучшая добровольческая инициатива", "Лидеры физического воспитания", "Мой любимый вид спорта", "Я выбираю спорт", "Спорт без барьеров" и "Новые возможности физической культуры и спорта".

В следующем, всероссийском этапе акции жюри рекомендовало для участия - центр развития ребенка - детский сад № 172 г. Тюмени, Ильинскую школу Казанского района, школу № 7 г. Ишима, Ишимскую школу-интернат, а также два детских сада из г.Ишима - № 7 и № 9.

Отметим, ежегодная акция ставит своей целью помочь сформировать навыки здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи.