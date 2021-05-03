Жителям Тюмени напоминают об опасности хождения по железнодорожным путям

08:47 03 мая 2021
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pixabay.com

Железнодорожные пути – место повышенной опасности. В Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ напомнили правила безопасности при переходе через них.

Чаще всего причинами несчастных случаев на железнодорожных путях является нарушение пострадавшими правил безопасности, которое происходит в состоянии алкогольного опьянения. Также опасно хождение по железнодорожным путям и переход путей в не установленных для этого местах.

Нужно избегать неосторожности пассажиров при посадке либо высадке в поезда. Родителям следует контролировать детей. Тюменцев просят не подлезать под вагонами, а при приближении поезда не выходить за предупреждающую полосу на платформе до момента полной остановки поезда, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: безопасность , железная дорога
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