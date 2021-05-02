Психологи рекомендуют тюменцам есть из больших цветных тарелок, чтобы похудеть

Психологи разделяют голод физиологический и психологический. В первом случае мозг реагирует на уровень глюкозы в крови и в нужные моменты посылает сигналы, что стоит поесть, а в случае с психологическим голодом уже играет роль аппетит. Специалисты рекомендуют тюменцам правильно выбирать цвет и размер посуды, чтобы меньше хотелось кушать.

Как отметила психолог Миля Ибрагимова, различные исследования и эксперименты показывают, что форма и размер посуды, ее цвет влияют на психологическое состояние. Особенно аппетитной делает еду белая посуда с золотой каемкой. Поэтому тем, кто хочет похудеть, рекомендуют использовать другие цвета. При этом белую посуду можно использовать для еды, которая кажется менее привлекательной, но является полезной - это поможет обмануть мозг.

Также стоит обратить внимание на размер тарелки. "Некоторые диетологи рекомендуют класть еду в маленькую тарелочку, размером с кулак, но здесь важен психологический фактор - я ем мало, раньше было больше. А если положить то же количество еды в тарелку диаметром больше, то человек съест меньше", - считает Миля Ибрагимова.

Психолог добавила, что интерьер кухни тоже влияет на восприятие еды. Холодные тона предпочтительнее, потому что не способствуют повышению аппетита, пишет "Вслух.ру".