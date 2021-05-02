Конкурс детских рисунков "Образы Победы" стартовал в Тюменской области

Конкурс детских рисунков "Образы Победы" проходит в Тюменской области ко Дню Победы. В нем принимают участие дети от 3 до 16 лет, которые состоят на диспансерном учете в филиалах учреждения в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Организатором конкурса выступает областной центр профилактики и борьбы со СПИД. Как рассказала специалист отдела профилактики учреждения Мария Голых, победителей определят в трех возрастных категориях – до 7 лет, от 8 до 12 лет и от 13 до 16 лет.

"Работы от юных художников принимаются до 18 мая. Это могут быть рисунки, выполненные в любой технике с использованием карандашей, гуаши, фломастеров, акварели, мелков и так далее. Важным критерием является не только форма подачи, оригинальность исполнения и творческий подход, но и то, что работа должна быть выполнена без помощи родителей", - отметила Мария Голых.

Передать работу, а также заявку на участие в конкурсе, можно через своего врача или самостоятельно в один из филиалов областного центра профилактики и борьбы со СПИД. В Тюмени они располагаются по адресам: ул. Новая, 2,стр. 4, ул. Республики, 5 и Червишевский тракт, 5, стр. 1. В Тобольске – ул. Красноармейская, 4, в Ишиме – ул. Пономарева, 6.

Итоги конкурса подведут с 19 по 20 мая, а 21 мая наградят победителей. Авторам лучших рисунков вручат ценные подарки - беспроводную гарнитуру, внешний аккумулятор или портативную акустическую систему, пишет ИА "Тюменская линия".