В годы Великой Отечественной войны в Тюмени активно работала почта

В начале 1940-х годов Тюмень стал надежным тылом для фронта: отсюда шли поставки тяжелой техники, необходимых в быту вещей, рыбные консервы, сухое молоко. Женщины и демобилизованные по состоянию здоровья мужчины, помимо другой работы, выполняли роль почтальонов.

Как рассказал тюменский историк Александр Петрушин, не все были способны выполнять роль "черного вестника" долго. Сначала разносили повестки на фронт, затем приходилось объяснять долгое отсутствие писем, а потом нести похоронки. В сельской местности послания приходилось читать вслух. Многие дети боялись почтальонов.

Помимо работы на почте, женщины, как могли, помогали фронту. Они шили, вязали, заготавливали продукты, а вечерами писали письма неизвестным солдатам для поддержания духа и веры в победу.

Самым распространенным вариантом послания был "солдатский треугольник" − такой формат появился из-за военных условий и дефицита бумаги, он позволял обходиться без конвертов. Чтобы отправить письмо-треугольник домой, боец брал заполненный лист бумаги, загибал его справа налево, затем – слева направо. Оставшаяся полоса бумаги загибалась по краям и вставлялась как клапан внутрь треугольника. На наружной стороне подписывали адрес и фамилию адресата.

В середине войны начали распространяться почтовые карточки. В таких посланиях адресная часть, почтовые отметки и иллюстрация находятся на одной стороне, а вторая полностью предназначена для письма. Открытки появились лишь ближе к концу войны.

Еще одним форматом была секретка – большой лист бумаги, который складывался пополам так, что снаружи находилась адресная часть, пометки и иллюстрация, а внутри оставалось место для текста, пишет "Мегатюмень".

В 2013 году у Тюменского центрального отделения почты установили памятник почтальону в знак признательности города почтовикам в годы войны и в годы освоения Тюменского края.

