Тобольским ветеранам активно оказывают медицинскую помощь

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

В Областной больнице №3 Тобольска возобновилась работа медицинской профилактики и диспансеризации взрослого населения. Особое внимание направлено на ветеранов Великой Отечественной войны.

Медицинские осмотры взрослого населения проводят, в основном, на дому выездные бригады, состоящие из терапевта, фельдшера и медсестры. Они анкетируют ветеранов, берут необходимые анализы, проводят ЭКГ и другие процедуры.

Помимо профилактических осмотров, Областной больницей №3 Тобольска продолжается вакцинация ветеранов против пневмококковой инфекции и гриппа, организованная в прошлом году.

С начала 2021 года стартовала вакцинация и против коронавирусной инфекции. Она проводится в поликлинике в два этапа с интервалом в 21 день. Маломобильным гражданам 65+ предоставляется автотранспорт для поездки на вакцинацию. Два раза в неделю пациентов доставляют организованным автотранспортом, где их встречают волонтеры-медики Тобольского медколледжа. Такая мера была предпринята в рамах регионального проекта "Старшее поколение" и национального проекта "Демография".

Запись на прививку осуществляется по телефону в соответствии с регистром медико-социального отделения и списками, предоставленными Советом ветеранов, обществами "Дети войны", ветеранов-медиков. После формирования списков желающих вакцинироваться специалисты выезжают к ветеранам, проводят предварительное обследование и наблюдают за их состоянием в течении получаса после вакцинации, сообщает пресс-служба Областной больницы №3 Тобольска.