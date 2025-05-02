Сложную торакоскопическую операцию выполнили тобольские врачи

Хирурги тобольской Областной больницы № 3 (Мустахим Сатывалдаев и Сергей Нагорных выполнили сложную торакоскопическую операцию по плевродезу с тальком пациентке с метастатическим плевритом. Это первая такая операция, проведенная здесь именно при опухолевом плеврите.

Женщина обратилась к торакальному хирургу с жалобами на нарастающую одышку. В плевральной полости скапливалась жидкость — до 3,5 литров.

В течение года перед этим пациентка проходила лечение в Тюмени и Москве, где ей регулярно проводили пункции. Операцию по плевродезу ей предлагали в столице, но тогда вмешательство было невозможно по медицинским причинам.

Команда областной больницы № 3 приняла решение не затягивать: под общим наркозом, через два небольших прокола, была удалена жидкость, взяты образцы тканей, и в плевральную полость введен стерильный тальк. Это вызвало слипание листков плевры и не позволило жидкости снова скапливаться.

Сегодня пациентка чувствует себя удовлетворительно и выписывается под наблюдение, - сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ№3 (г. Тобольск).