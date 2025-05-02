Более 90 лет омутинцев лечит медицинская династия

Семейная медицинская династия врача-невролога Марии Гебель работает в здравоохранении Омутинского района уже более 90 лет.

Первая представительница династии Татьяна Тарашнина 39 лет отдала она работе в хирургическом отделении, получив множество благодарностей и почетных грамот за свой труд.

Ее дочь, Галина Орехова стала медсестрой сначала в терапевтическом отделении, затем в прозектуре. Внучка Татьяны, Лариса Орехова, после медучилища вернулась в родное село фельдшером. Сейчас работает медицинским техником-лаборантом в Омутинском филиале Областной больницы № 11 (р.п. Голышманово).

Медициной Лариса "заразила" свою сестру и подругу Евгению Хамову. Закончив Ялуторовское медицинское училище, фельдшер тоже пришла работать в Омутинскую больницу. За 21 год работы в детском отделении больницы и 17 лет в поликлинике Евгения оставила значимый след в жизни многих детей и их родителей. В медицину пришла и ее сестра, Ольга Нохрина, которая уже 34 года работает медицинской сестрой.

Дочь Евгении Хамовой, Мария Гебель шутит: "С такой родословной, в окружении медиков, другого выбора, кроме как стать врачом, не было!" После окончания педиатрического факультета Медицинской академии, она прошла клиническую ординатуру по неврологии и, после нескольких лет работы в г. Ишиме, вернулась врачом-неврологом в родное село Омутинское.

Семья медиков гордится множеством наград и благодарностей, которые получили за годы работы. Их хорошо знают и уважают в Омутинском районе, - сообщила Людмила Гринфельд, пресс-секретарь ОБ №11 (р. п. Голышманово).