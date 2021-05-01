Творческие коллективы станут участниками проекта "Жемчужины фольклора Тюменской области"

Проект "Жемчужины фольклора Тюменской области" будет реализован в шести муниципалитетах благодаря субсидии регионального правительства. По итогам комиссии СОНКО авторам направили 550 тыс. рублей от департамента культуры.

Как рассказала соавтор проекта, декан факультета музыки, театра и хореографии Тюменского государственного института культуры Лилия Дёмина, его участниками станут самодеятельные, творческие коллективы шести муниципалитетов области, которые заняты развитием регионального компонента. Проект стартовал с 1 апреля.

"В тех материалах, которые мы осматриваем, мы ищем региональное зерно, которое когда-то было положено нашими предками. Например, в Тюменском районе есть северно-русская традиция в деревне Княжево. Это старожильческая культура. Мы ее показали в Каскаре, когда открывали проект. Отразили певческую манеру исполнения, язык, фольклорные жанры", - отметила Лилия Дёмина.

По ее словам, проект нацелен на изучение, сохранение и популяризацию самобытных традиций и народного творчества Тюменской области всеми слоями населения. Запланированы выездные и онлайн семинары-практикумы, мастер-классы, творческие мастерские, культурно-массовые мероприятия. С апреля по ноябрь авторы творческой программы побывают в Нижнетавдинском, Тюменском, Упоровском районах, Голышмановском и Заводоуковском округах, Тюмени. Они будут искать через песни, танцы, обряды корни старожилов. Главная задача – показать, что в тюменском регионе живы традиции переселенцев, пишет ИА "Тюменская линия".

Итоги проекта подведут в ноябре. Аворы покажут фильм и презентуют электронный сборник "Жемчужины фольклора Тюменской области"".