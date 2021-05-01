Тюменцам следует опасаться змей

В майские праздники многие тюменцы планируют выбраться на природу. Специалисты напоминают, что за городом существует опасность не только присасывания клещей, но и укусов змей.

Как отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, при укусе гадюки нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. Не стоит пытаться отсосать яд самостоятельно, а также накладывать жгут на пораженную конечность, делать разрез на месте укуса или чем-то его прижигать. Так возрастает риск занести в рану инфекцию. При этом необходимо как можно меньше шевелить укушенной конечностью, чтобы замедлить распространение яда по организму.

Если же это произошло вдали от населенных пунктов, и помощи ждать долго, в первую очередь нужно приложить кусочек ткани или бинта к месту укуса - туда, где видно три точки. Несильно прижать ткань и держать, пока она не впитает в себя кровь. Менять ткань нужно до тех пор, пока кровь не перестанет выходить из ранки. Так удаляется из крови часть яда.

После нужно обеспечить конечности покой: если это рука, то ее лучше поместить на перевязь, а если пострадала нога – следует уложить человека на самодельные носилки и уже на них нести до ближайшего населенного пункта. Транспортировка пострадавшего возможна любым иным способом, главное условие – обездвижить конечность. По пути из леса в город, будет хорошо, если получится охлаждать конечность, чтобы уменьшить всасывание яда в кровь. Для этого можно использовать, например, кусочек ткани, смоченный водой, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".