Тюменский губернатор и заместитель министра обороны РФ обсудили создание центра "Авангард"

Перспективы реализации проектов в сфере патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе обсудили губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов на рабочей встрече в региональном правительстве 30 апреля.

В частности, губернатор и представитель Минобороны обсудили вопросы, связанные с созданием в регионе учебно-методического центра "Авангард", сообщается на сайте правительства.

Александр Моор сообщил, что в регионе патриотическим воспитанием молодежи и подготовкой к службе в армии на системной основе занимается региональный центр допризывной подготовки "Аванпост", "еще шесть подобных центров действуют в городах и районах области".

По словам директора "Аванпоста", начальника регионального штаба движения "Юнармия" Николая Савченко, в обаласти сформировано 211 юнармейских отрядов. Их общая численность превышает 4,2 тыс. человек. В военно-патриотических клубах, учреждениях дополнительного образования и юнармейских отрядах подготовку к военной службе проходят сегодня более 12 тыс. молодых тюменцев.

"В Тюменской области много делается для военно-патриотического воспитания молодежи. Важно, когда молодежные движения консолидируются на базе любви к Родине. Патриотизму, конечно, можно научить, но главное, чтобы человек пришел к нему сам", – отметил Андрей Картаполов.

Первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" открылся в 2020 году в парке "Патриот" в Одинцовском районе Московской области. Он учрежден правительством Москвы и Московской области при поддержке Минобороны РФ, идею его создания поддержал президент Владимир Путин. Задача центра - развивать командный дух, чувство ответственности за себя, родных и близких, знакомить с передовыми технологиями оборонной промышленности и улучшать физическую подготовку.

В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в регионах в текущем году откроется 37 учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Они будут включать ещё ряд программ и проектов, в том числе будут работать как летние лагеря.

Татьяна Тихонова