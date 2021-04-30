В тюменских лесах зафиксировано еще десять лесных пожаров

По сведениям Тюменской авиабазы, за минувшие сутки на землях лесного фонда зафиксировано десять лесных пожаров: в Абатском, Сорокинском, Тобольском, Тюменском, Юргинском, Аромашевском, Заводоуковском, Омутинском районах, а также в Голышмановском городском округе.

3 лесных пожара, возникших за истекшие сутки, ликвидированы в Голышмановском, Заводоуковском и Омутинском лесничествах, на 2 лесных пожарах в Тюменском и Юргинском лесничествах ведутся работы по их ликвидации, на 5 лесных пожарах в Абатском, Сорокинском, Тобольском, Аромашевском и Голышмановском лесничествах ведутся работы по локализации пожаров.

Также из числа ранее обнаруженных лесных пожаров 1 лесной пожар локализован в Викуловском лесничестве, идут работы по его ликвидации пожара, на 1 действующем лесном пожаре в Вагайском лесничестве ведутся работы по его локализации.

Всего с начала года на территории Тюменской области на землях лесного фонда зарегистрировано 86 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем — 81 489,65 га, в том числе лесная – 42 145,85 га.

В регионе введен особый противопожарный режим. С 20 апреля по 10 мая запрещено посещение лесов в Тюменской области.

В случае обнаружения природного пожара, необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по короткому номеру 112.