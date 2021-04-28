Запись на вторую смену "Отрядов мэра" откроется в мае

Онлайн-запись на вторую смену "Отрядов мэра" откроется на сайте отряды-мэра.рф 4 мая в 10 часов. Смена состоится с 12 по 16 июля. Получить трудовой опыт смогут 1 300 тюменских подростков.

Заработная плата ребят при условии 100% отработанного времени за вычетом всех налогов и с учетом материальной поддержки Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района составит 2148,05р.

Прием документов на вторую смену будет осуществляться после майских праздников с 11 по 14 мая. Подростки и родители, оформившие электронный талон через официальный сайт "Отрядов мэра", сдают документы в отдел по проведению мероприятия в области содействия трудоустройству несовершеннолетних МАУ "ТГМЦ" (ул. 50 лет Октября, 48) в то время, которое указано в талоне.

В онлайн-запись выложена лишь небольшая часть вакансий. Основная масса распределена между учреждениями общего и дополнительного образования. Запись на смены осуществляется в детско-юношеских центрах, спортивных и общеобразовательных школах, документы подаются туда же. С полным перечнем документов, необходимых для работы в "Отрядах мэра", можно ознакомиться на сайте.