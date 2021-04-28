На тюменских дорогах произошло 12 ДТП с мотоциклистами

12:45 28 апреля 2021
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В этом году на территории Тюменской области с участием мотоциклистов произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. В них 1 человек погиб, 12 человек получили травмы.

"ГИБДД призывает мотоциклистов к адекватному поведению на дорогах с учетом того, что водители и пассажиры мотоциклов — одни из самых незащищенных категорий участников дорожного движения", — отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.

Накануне открыли мотосезон мотоциклисты полка ДПС ГИБДД. Автоинспекторы будут контролировать соблюдение правил дорожного движения водителями мотоциклов, мопедов и скутеров, а также оказывать помощь участникам дорожного движения.

Теги: ГИБДД
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