На тюменских дорогах произошло 12 ДТП с мотоциклистами

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В этом году на территории Тюменской области с участием мотоциклистов произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. В них 1 человек погиб, 12 человек получили травмы.

"ГИБДД призывает мотоциклистов к адекватному поведению на дорогах с учетом того, что водители и пассажиры мотоциклов — одни из самых незащищенных категорий участников дорожного движения", — отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.

Накануне открыли мотосезон мотоциклисты полка ДПС ГИБДД. Автоинспекторы будут контролировать соблюдение правил дорожного движения водителями мотоциклов, мопедов и скутеров, а также оказывать помощь участникам дорожного движения.