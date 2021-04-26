В Тюменской области случилось девять лесных пожаров

По данным Тюменской авиабазы, за минувшие сутки на землях лесного фонда зафиксировано 9 лесных пожаров.
2 пожара зарегистрировано в Аромашевском районе, 2 — в Бердюжском районе, 2— в Упоровском районе, 1 — в Армизонском районе, 1 — в Абатском районе, 1 — в Тобольском районе.
1 лесной пожар, возникший за истекшие сутки, ликвидирован в Бердюжском лесничестве, 3 лесных пожара в Упоровском и Бердюжском лесничествах локализованы, ведутся работы по их ликвидации, на 5 лесных пожарах в Аромашевском, в Абатском, в Армизонском и Тобольском лесничествах ведутся работы по локализации лесных пожаров.
Всего с начала года на территории Тюменской области зарегистрировано 63 лесных пожара, площадь, пройденная огнем — 70 922,65 га, в том числе лесная – 33 838,55 га.
В регионе введен особый противопожарный режим. С 20 апреля по 10 мая 2021 года запрещено посещение лесов в Тюменской области.
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