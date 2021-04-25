Спектакль о блокадном Ленинграде покажут на тюменской сцене

Фото из группы "Мастерская Ольги Лаврентьевой" ВКонтакте

Спектакль-инсталляцию, посвященный Дню Победы, покажут 9 мая на сцене МТЦ "Космос". После этого проект провезут по школам города.

Постановку в необычном формате создают по мотивам графического романа художника и автора комиксов из Санкт-Петербурга Ольги Лаврентьевой "Сурвило". В основе лежит история о мрачных годах войны и предшествующей эре репрессий. Главная героиня — бабушка автора книги Валентина Викентьевна Сурвило, которая родилась в 1925 году в Ленинграде. Ее ждала судьба, уготованная миллионам современников: ссылка, война, блокада.

Как отмечают авторы проекта, это будет спектакль без актеров, построенный на аудиовизуальных и тактильных средствах выразительности. Формат похож на интерактивную выставку, где каждый может погрузиться в атмосферу военных лет, слушая аудиодорожки, рассматривая экспонаты и конструкции. Спектакль поставил режиссер из Санкт-Петербурга Владислав Тутак. Вход бесплатный. Возрастное ограничение 12+, пишет "Мой портал".

"В Тюмени очень мало театральных проектов, рассчитанных на подростковую аудиторию. Тем более таких, которые бы говорили с детьми на важные темы актуальным языком. "Сурвило" – это современный комикс, который впервые будет представлен в сценическом варианте. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше детей смогли посетить наш спектакль, именно поэтому мы делаем его бесплатным и интегрируем внутрь школ: спектакль сам приходит туда, где его аудитория", — прокомментировала руководитель МТЦ "Космос" Александрина Шаклеева.