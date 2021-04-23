В "Университете третьего возраста" для тюменцев откроется факультет хорового пения

В Тюмени образовательный проект "Университет третьего возраста" приглашает студентов старшего поколения "перезагрузить" знания и навыки. Тюменцам предложат занятия на восьми факультетах.

Три из них откроют двери на базе центра "Эрудит" (г. Тюмень, ул. Мельникайте, 48). С 26 апреля здесь начнутся занятия на факультете хорового пения. Под руководством педагога по вокалу Анны Сафроновой студенты активного возраста смогут найти "тот самый звук" и прочувствуют возможности собственного голоса.

Первая встреча факультета ораторского искусства состоится 28 апреля. Программа рассчитана на интенсивную практику, где студенты 55+ освоят техники постановки речи и сторителлинг. Сопровождать учащихся на пути к выразительной и яркой речи будет команда наставников. Куратор направления − кандидат филологических наук, специалист по речи, логопед Ася Куприянова.

Тюменская художница Алена Изотова обучит основам акварельного рисунка. На каждом занятии учащиеся создадут портреты, посвященные жизненным этапам женщины – от младенчества до "серебряного" возраста. Первое занятие творческой группы запланировано на 26 апреля.

Взглянуть по-новому на любимый дачный участок и креативно оформить его студентам 55+ помогут преподаватели Государственного аграрного университета Северного Зауралья Людмила Лящева и Любовь Велижанских. В рамках экспресс-курса они поделятся профессиональным опытом и в формате онлайн подскажут, как выбирать растения с учетом особенностей климата, грамотно и со вкусом их сочетать.

Какие упражнения освоить, чтобы найти внутреннюю опору и избежать эмоционального выгорания? На этот вопрос ответит серия вебинаров партнеров психологического факультета – сети гериатрических центров "Опека". Под руководством практикующих психологов учащиеся узнают, как навести порядок в своем эмоциональном состоянии, используя техники психологической самопомощи. Также активных тюменских пенсионеров ждет ряд онлайн лекций на медицинском факультете, в рамках которого они узнают о правильном питании и организации режима дня.

В апреле и мае работу продолжит историко-краеведческий факультет. В рамках проекта "Лекторий" Музейного комплекса имени И.Я. Словцова студенты 55+ освоят цикл лекций на историческую тематику.

Курс факультета литературного краеведения выходит на финишную прямую обучающей программы. Впереди остается итоговые занятия и торжественное вручение сертификатов.

"Университет третьего возраста" − образовательный проект для тюменцев пожилого возраста, реализуемый Региональным центром активного долголетия, геронтологи и реабилитации на базе высших и средних учебных заведений, творческих пространств. Это уникальная возможность для людей старшего поколения бесплатно получить новые знания и умения в разных сферах.

Узнать подробности и записаться на понравившиеся факультеты можно по телефону отдела по содействию активному долголетию: (3452) 51-50-51.