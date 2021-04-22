В тюменских лесах произошло семь пожаров

По данным Тюменской авиабазы, за минувшие сутки на землях лесного фонда зафиксировано 7 лесных пожаров.

2 пожара возникло в Аромашевском районе, 1 — в Викуловском районе, 1 — в Тобольском районе, 1 — в Ишимском районе, 1 — в Юргинском районе, 1 — в Вагайском лесничествах.

3 лесных пожара, возникшие за истекшие сутки, ликвидированы в Ишимском, Аромашевском и Викуловском лесничествах, на 4 лесных пожарах в Тобольском, в Аромашевском, в Юргинском и в Вагайском лесничествах ведутся работы по локализации.

Всего с начала года на территории Тюменской области зарегистрировано 35 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, — 1392,6 га, в том числе лесная — 526,1 га.

В регионе введен особый противопожарный режим. С 20 апреля по 10 мая запрещено посещение лесов в Тюменской области.