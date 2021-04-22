Тюменцев призывают пополнить благотворительный счет "Победа”

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет "Победа" свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!

Реквизиты благотворительного счета "Победа":

ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда.

ИНН 7202065701

КПП 720301001

Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень

БИК 047102651

Корр. счет 30101810800000000651

Р/с № 40703810267100036222

Назначение платежа – добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны