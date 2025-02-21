Фонд "Женщины за жизнь" намерен сотрудничать с Тюменской областью

Член Общественной палаты РФ, президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина на встрече с вице-губернатором Тюменской области Ольгой Кузнечевских рассказала о проектах, которые будут интересны региону, и обсудила возможности взаимодействия с фондом.

Москвитина убеждена: беременные женщины – это золотой фонд России. Помощь им – государственная и общечеловеческая задача. На заседании комиссии Общественной палаты области обсуждалась законодательная инициатива по защите женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности и меры по защите и сохранению репродуктивного потенциала нации.

В Тюменскую область фонд привез несколько проектов. В "Папке помощи", которую вручают беременным на первой консультации, пинетки и ответы на самые важные вопросы. Есть открытки для отца и близких – вручая их, женщина тактично заявляет о своем решении. "Никакого испуга, никакого страха не должно быть, когда женщина узнает о беременности. От отца ребенка, мамы, врачей, работодателей должны звучать только поздравления. Первые 12 недель женщина должна быть окружена особой заботой", – подчеркнула она.

Ещё одно направление работы фонда – обучение акушеров-гинекологов и проверка медучреждений, в которых Москвитина также побывала.

"Тюменскому перинатальному центру мы выдали знак "Здесь заботятся о беременных". Это очень важно, потому что с первых моментов беременности женщине нужна поддержка общества. Ровно тогда, когда она наиболее уязвима", – отметила эксперт.

В рамках своего визита в областной центр Наталья Москвитина представила фотовыставку о женщинах, родивших детей вопреки сложной жизненной ситуации. Экспозиция размещена в штабе общественной поддержки "Единой России" и будет экспонироваться минимум две недели. Затем работы разместят в Перинатальном центре у кабинетов УЗИ. Выставку увидят и в других городах региона: Тобольске, Ишиме, Ялуторовске.