На тюменских дорогах автомобили проверят на незаконную тонировку

В Тюменской области автоинспекторы проведут дополнительные мероприятия по выявлению нарушений светопропускаемости стекол автомобилей. Рейды организуют во всех городах и районах области.

Ежедневно за незаконную тонировку сотрудники ГИБДД привлекают к административной ответственности от 40 до 70 водителей. С начала года на тюменских дорогах выявлено более 8 тысяч таких нарушений.

"Если водитель на месте выявления нарушения не снимает добровольно темную пленку со стекол, ему выдается требование об устранении недостатков, в случае невыполнения требования в установленный полицейским срок водитель подвергается административной ответственности. Решение о применении санкции в таком случае принимает суд — вплоть до административного ареста до 15 суток", — напоминают в Госавтоинспекции Тюменской области.