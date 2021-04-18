Тюменские врачи оказали экстренную помощь женщине с внематочной беременностью редкой формы

Гинекологи Областной клинической больницы №2 в Тюмени оказали экстренную медицинскую помощь женщине с внематочной беременностью, сохранив возможность стать мамой в будущем.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ №2, тюменка поступила в больницу на 9-ой неделе беременности, еще не встав на учет у гинеколога. После полного обследования врачи установили диагноз: редкая форма внематочной беременности (случается в 0,1-0,4% всех случаев), опасная высокой вероятностью массивных кровотечений из сосудов шейки матки. Если своевременно не принять необходимые меры, женщина может лишиться репродуктивного органа.

Благодаря высокому профессионализму врачей ОКБ №2 и современному оснащению клиники удалось избежать негативных последствий для пациентки.

"После прерывания шеечной беременности мы выполнили контрольные УЗИ, по которым было диагностировано полное восстановление матки – женщине больше ничего не угрожало. Более того, в будущем она спокойно может забеременеть и выносить ребенка", - отметил руководитель гинекологического отделения ОКБ №2 Денис Лапин.

В Тюменской области органосохраняющее лечение внематочной беременности проводится в Областной клинической больнице №2 с 2015 года. За все время здесь успешно оказали помощь девяти пациенткам с подобной патологией. В России опытом проведения таких операций обладают только клиники крупных городов.