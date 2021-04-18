В Тюмени растет спрос на акарицидную обработку территорий

В Тюмени началась обработка территорий от клещей. В специализированные службы поступают заявки как от организаций, так и от частных лиц.

Как рассказал руководитель одной из компаний, занимающихся акарицидной обработкой, Дмитрий Дмитриев, в день поступает от 15 до 30 заказов. Обрабатываются дворовые и придорожные территории, школы, парки и поля.

"Самый разгар сезона начинается в мае, когда появляется трава. Вообще, обрабатывать нужно 3 раза за сезон, потому что ни одно средство не действует больше 45-50 дней. Допустим, траву обработали, а затем скосили – обрабатывать нужно заново. Чаще всего к нам обращаются физические лица, но могут позвонить и из УК либо образовательных организаций", - прокомментировал специалист.

Он отметил, что после обработки нужно подождать от 5 часов до суток и внимательно следить за детьми, чтобы они мыли руки и не трогали лицо. А огороды обрабатывать строго за 20 дней до первых плодов, пишет "АиФ - Западная Сибирь".