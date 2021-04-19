В Тюмени определили, где выгодно привиться от клещевого энцефалита

Средняя цена на прививку от клещевого энцефалита в Тюмени составляет около 2 тысяч рублей. Рейтинг выгодных цен на услуги по иммунопрофилактике от опасной инфекции составили рейтинговое агентство "Сибирь" и специализированное медицинское сообщество "Медэксперт".

По результатам мониторинга стоимости медицинской услуги выяснилось, что самые низкие цены - до 2 тысяч рублей - предлагают городские поликлиники (для взрослого населения – от 850 руб. до 1100 руб.), а также медицинский центры "Юни-Мед" (1590 руб.), "Мать и дитя" (1590 руб. взрослому и 1640 руб. ребенку), "Медис" (1620 руб.), "М+" (1650 руб. взрослому и 1800 руб. ребенку), "Доктор Арбитайло" (1650 руб.) и "Олимп" (1850 руб.) - для взрослых и детей. В стоимость услуги входит осмотр перед вакцинацией, вакцина российского производства и услуга по ее введению.

Свыше 2 тыс. рублей прививка от клещевого энцефалита стоит в медцентрах "Альфа" (2035 руб. для взрослого и 2095 руб. ребенку), "Доктор А" (2170 руб. для взрослого и 1650 руб. ребенку) "Вера" (2300 руб.), поликлинике им Е.М. Нигинского (2700 руб.).

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, на бесплатную прививку за счет средств ОМС претендует, прежде всего, группа риска: сотрудники бюджетных и муниципальных организаций, работающие в лесу и в полевых условиях. Для этих целей в конце марта в регион поступило 110 тыс. доз вакцины для взрослого населения. Для прохождения вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Тюменская область является территорией с высоким уровнем распространения клещей, поэтому экономить на вакцинации от клещевого энцефалита не стоит, предупреждают врачи. Иммунопрофилактика стимулирует выработку специфических антител к вирусу клещевого энцефалита – опасного и не поддающегося лечению заболеванию. Антитела обеспечивают защиту от инфекции.

Напомним, что для завершенного курса иммунопрофилактики понадобятся 3 введения вакцины с промежутком 5-6 месяцев между первыми двумя дозами, 12 месяцев между второй и третьей дозами. Далее каждые три года следует проводить ревакцинацию. Существует экстренная схема иммунизации, с промежутками между дозами 2 недели.