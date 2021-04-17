Тюменская молодежь учится искать работу в формате деловой игры

Деловая игра для молодежи Job offer пройдет 24 апреля в тюменском мультицентре "Моя территория". Участники выполнят серию заданий и защитят их перед тюменскими компаниями из сфер маркетинга, диджитал-продвижения и продюсирования. Лучшие из них получат приглашение на работу или оплачиваемую стажировку.

Перед стартом деловой игры участники делятся на команды в зависимости от интересующей сферы деятельности: медиа или проектный менеджмент. Командный формат позволит оценить умение участников договариваться, работать в составе группы и их лидерские навыки. Для участия требуется пройти регистрацию.

"Наш проект позволяет полезно провести время, попробовав себя в решении кейсов и защите их перед экспертами, и вдобавок получить приглашение на работу. Более 20% участников прошлой игры были приглашены на оплачиваемые стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства. Такой результат мотивирует развивать этот проект и продолжать помогать молодежи в поиске работы", — отмечает руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

После решения кейсов участники пройдут серию интерактивных собеседований. Кроме того, приглашенные компании расскажут о своей деятельности, доступных вакансиях и тех личностных качествах, которые они ценят в сотрудниках, пишет "Мой портал".