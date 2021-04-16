В Тюмени задержали таксиста, лишенного водительских прав

16:38 16 апреля 2021
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Сотрудники ГИБДД в ходе профилактического мероприятия в Восточном административном округе задержали водителя такси, лишенного водительских прав.

В декабре 2020 года 49-летний мужчина был лишен права управления транспортом за оставление места ДТП. Однако водительское удостоверение он не сдал. В марте этого года водителя задерживали за пьяную езду.

"Мужчина отстранен от управления транспортным средством, материалы отправлены в суд, автомобиль эвакуирован на спецстоянку", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: ГИБДД , нарушения , такси
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