В Тюмени задержали таксиста, лишенного водительских прав

Сотрудники ГИБДД в ходе профилактического мероприятия в Восточном административном округе задержали водителя такси, лишенного водительских прав.

В декабре 2020 года 49-летний мужчина был лишен права управления транспортом за оставление места ДТП. Однако водительское удостоверение он не сдал. В марте этого года водителя задерживали за пьяную езду.

"Мужчина отстранен от управления транспортным средством, материалы отправлены в суд, автомобиль эвакуирован на спецстоянку", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.