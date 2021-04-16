На тюменских дорогах эвакуировали два десятка машин должников

10:06 16 апреля 2021
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За минувшие сутки автоинспекторы задержали более сотни автомобилей, у собственников которых были неоплаченные штрафы за нарушения ПДД.

В профилактических мероприятиях задействовали передвижные комплексы фото- и видеофиксации, которые выявляют нарушителей в дорожном потоке.

"82 водителя оплатили штрафы на сумму более 50 тысяч рублей на месте, 21 автомобиль эвакуирован на спецстоянку", — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: ГИБДД , штрафы
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