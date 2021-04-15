В Тюменской области установлен пожароопасный сезон

Сегодня, 15 апреля, губернатор Александр Моор подписал постановление об установлении в Тюменской области пожароопасного сезона. Он начинает действовать на территории региона с сегодняшнего дня.

Документ предусматривает организацию межведомственного взаимодействия региональных служб, органов местного самоуправления, федеральных силовых структур по обеспечению пожарной безопасности в лесах и проведении комплекса организационно-технических мероприятий по предупреждению лесных пожаров.

Тюменской базе авиационной и наземной охраны лесов предписано приступить к проведению наземного и авиационного патрулирования для обнаружения лесных пожаров и обеспечить бесперебойную работу региональной диспетчерской службы лесного хозяйства по приему, обработке и дальнейшей передаче сообщений о пожарах и координации принимаемых экстренных мер по их ликвидации.

ГУ МЧС по Тюменской области необходимо предпринять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

Органам местного самоуправления рекомендовано в течение пожароопасного сезона постоянно информировать население о пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах.

В прошлом году первый лесной пожар на территории Тюменской области был зафиксирован 4 апреля. Всего в 2020 году ликвидировано 226 лесных пожаров на площади 1557,9 гектар, из них 167 лесных пожаров возникло по вине местного населения, 37 — вследствие природных факторов.