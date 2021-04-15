Детский центр "Ступеньки" приглашает детей на летние смены

Фото: детский центр "Ступеньки"

Близятся долгожданные трехмесячные каникулы, не успеете моргнуть, как наступит жаркое лето. Чтобы ребенок с интересом провел время, пока родители работают, детский центр "Ступеньки" приглашает детей на летние интерактивные площадки.

Центр предлагает на выбор 5 смен:

1) Кино-смена "Оскар" для детей от 7 до 10 лет (с 7 по 18 июня).

Дети погрузятся в мир кино, познакомятся с историей кинематографа, узнают основные жанры и виды кино, интересные факты о мировых кинопремиях.

На смене ребята научатся монтировать фильмы, снимать интересные сюжеты, а в конце каждый представит на кинофестиваль свой короткометражный фильм, пройдет по красной дорожке, побывает в роли звезды и получит в награду статуэтку Оскара, диплом и памятный подарок.

2) Смена "Тик Ток звезды" для детей от 10 до 13 лет (с 21 июня по 2 июля).

Что такое TikTok? Это челленджи, дуэты и другие форматы роликов!

"Команда решает все" - именно так говорят о любом большом и успешном проекте, ведь от умения работать в команде зависит успех каждого.

На смене ребята научатся монтировать ролики на мобильном телефоне и компьютере, правильно позировать и стильно одеваться.

3) Смена "Леонардо да Винчи" для детей от 7 до 10 лет (с 5 по 16 июля).

Соединение науки и творчества, точности и интуиции, левополушарного и правополушарного начал всегда дают самые яркие, великолепные результаты. В этой программе каждый день дети будут развивать когнитивные и творческие способности.

Ежедневно для детей будет проходить одно занятие из курса "Научная лаборатория" и одно творческое занятие (по изо, изо-лепке и т.п). Конечно, не обойдется и без подвижных игр, скучать точно не придется!

4) Смена "Город Профессий" для детей от 7 до 10 лет (с 19 по 30 июля).

Профессии – это бесконечно интересная детям тема и огромный источник игр, в которые они будут играть под чутким руководством взрослых. В век высоких технологий некоторые профессии стали очень модными и популярными для детской аудитории.

5) "Дарвин" — Мир природы для детей от 7 до 10 лет (со 2 по 13 августа).

На этой смене ребята окунутся в загадочный мир природы, проследят долгий путь жизни от рыбы до человека, посмотрят на мир глазами насекомых, поймут и исследуют скелеты разных животных.

Дети узнают, где растет дерево с тысячей стволов, зачем листьям форточки и еще множество секретов, которые скрывает живая природа.

После окончания каждой смены дети получат дипломы и подарки. На летних интерактивных площадках ребят ждут увлекательные экскурсии, красочные шоу и вечеринки.

Стоимость от 12 до 14 тыс. рублей в зависимости от времени оплаты.

Если у вас остались вопросы, то звоните по телефону +7 (3452) 500-908.

Проведите это лето вместе с детским центром "Ступеньки"!