В "Роднике" стартовала летняя инклюзивная смена

Областной реабилитационный центр "Родник"

Реабилитационный центр "Родник" н на оздоровительную смену "Головоломка эмоций — СЕМЬменЯ" принял более ста ребят в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей с инвалидностью, победителей олимпиад движения "Абилимпикс" и двадцать спортсменов ушу.

Основной период смены разбит на шесть тематических направлений. Дети будут изучать причины появления эмоций и способы управления ими на основе игровой модели, внутриотрядной и общелагерной деятельности.

"Родник" реализует инклюзивные смены 14 лет. За это время создана мощная реабилитационная база и выработана устойчивая инклюзивная культура. Это не только физическая доступность всего, что есть в "Роднике": доступная среда, включая специализированные уличные площадки, лифты, спецподъемники и др. Это в главной степени отношенческая среда и внутренняя готовность специалистов центра к работе с особыми детьми — адаптация образовательных программ, принятие, ресурсность педагогов, умение вовлечь в групповую работу всех ребят. В центре помогают восстановить здоровье при заболеваниях костно-мышечной, сердечно-сосудистой, нервной систем, внутренних органов, нарушениях речи, задержке психоречевого развития, частных респираторных инфекциях и сахарном диабете.

Смена продлится до 14 августа и кроме основной программы предполагает оздоровление (спелеокамера, бассейн, аппаратный массаж), тренинги, творческие мастерские и тематический блок "День Первых", сообщили в "Роднике".