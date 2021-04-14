Сфотографируйте любимое место в Тюмени и примите участие в онлайн-конкурсе

Фото: ДК "Орфей"

Онлайн-конкурс авторской фотографии "Город в кадре" запустил Дом культуры "Орфей". С 12 по 26 апреля все желающие смогут прислать фотографию Тюмени. Мероприятие приурочено к юбилею областной столицы.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо отправить фотографию Тюмени на электронную почту orfei-mms@yandex.ru или в личном сообщении в VK https://vk.com/dkorfei, либо разместить фото в социальных сетях с хештегом #Городвкадре с креативным названием любимого уголка города.

Победителей конкурса определят жюри в составе художественного руководителя ДК "Орфей" Дениса Головастикова, художественного руководителя ДК "Водник" Елены Афанасьевой и художественного руководителя ДКиТ "Торфяник" Дарьи Чехомовой.

Итоги подведут 27 апреля в 17 часов. По итогам онлайн-конкурса победители получат дипломы.