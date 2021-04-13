Выплаты ко Дню Победы в Тюменской области получат 173 ветерана

К 76-й годовщине Победы участники и инвалиды Великой Отечественной получат ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей. Как и в прошлом году, выплаты будут произведены в апреле.
Участники и инвалиды войны, получающие пенсии через организацию почтовой связи на домашний адрес, ежегодную выплату получат вместе с пенсией за апрель 2021 года.
Ветеранам войны, получателям пенсий через банки, выплату уже перечисли в апреле в обычные сроки зачисления пенсии.
Ежегодная выплата ко Дню Победы в этом году начислена 173 ветеранам Тюменской области, из них – 46 инвалидов Великой Отечественной войны и 127 участников Великой Отечественной войны.
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