Медики помогли маленькому тюменцу с витаминкой в носу

В Тюмени экстренная помощь потребовалась 2-летнему мальчику, из любопытства затолкавшему в нос маленькую круглую витаминку. Глубоко застрявшее в правом носовом ходу инородное тело никак не выкатывалось, даже когда малыш чихал. Мама мальчика обратилась на станцию скорой помощи.

"Не доставайте из носа инородное тело пальцами или подручными средствами — скрепкой, ватной палочкой, пинцетом: этим вы можете протолкнуть глубже или повредить слизистую оболочку носа. Необходимо ребенка взять на руки и успокоить. В этом случае важно: незначительно наклонить голову ребенка вперед и следить, чтобы он не засовывал в нос свои пальчики", — разъяснила диспетчер скорой помощи.

На момент прибытия бригады скорой помощи состояние мальчика не ухудшилось, после осмотра его доставили в Областную клиническую больницу № 2, где избавили от чужеродного объекта.

Медики советуют родителям в подобных ситуациях не поддаваться панике, чтобы еще больше не напугать ребенка. И тем более ни в коем случае не нужно трясти и агрессивно извлекать инородный предмет из носа — все это может усугубить ситуацию: при резком вдохе, плаче инородное тело уйдет глубже по носовому ходу и чего еще хуже — полностью или частично перекроет гортань или трахею.

Ребенка старше двух лет попросите наклонить голову вперед и дышать ртом: так инородное тело с потоком воздуха не пройдет дальше по дыхательным путям. Затем попросите сделать вдох через рот, а выдох через нос, в этот момент родитель перекрывает свободный носовой вход пальцем.