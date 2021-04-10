В Тюмени пройдет творческая акция ко Дню космонавтики

Акция "108 минут до „Космоса“" пройдет в Тюмени 12 апреля. Художники нарисуют импровизированные арты на космическую тему под живую музыку.

Перформанс стартует в 17:00 у МТЦ "Космос". На фасаде разместят шесть белых баннеров, на которых художники за 108 минут (столько длился полет Юрия Гагарина), вдохновляясь живой музыкой, нарисуют космические арты. Рисовать будут тюменские художники: Иван Иванов, Андрей Снег, Виталий Морс, Лина Селезнева, Данил Кулаков и Влад Тахтау. Увидеть работу перформеров в реальном времени сможет любой желающий.

Кроме того, в холле театрального центра откроется выставка инсталляций с космической атмосферой. Гостей ждет импровизированный космодром, космонавты в шлемах, зеркальные планеты и параметрические картонные ракеты. Их участники перформанса смогут заклеить разноцветными кружками, показав, с каким цветом они ассоциируют космос, пишет "Мой портал".

Выставка будет действовать с 12 по 30 апреля. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.