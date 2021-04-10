Жителям Тюменской области доступны социальные выплаты на жилье в сельской местности

Жителям Тюменской области доступны социальные выплаты в рамках проекта "Развитие жилищного строительства в сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

В прошлом году субсидии были предоставлены 49 селянам. Объём господдержки составил 59,3 млн рублей. Более 1,3 тыс. кв. метров уже оформлено в собственность. По состоянию на 1 марта текущего года 13 граждан зарегистрировали свои дома общей площадью 1 тыс. 338,2 кв.метров. Остальные обязательства будут исполнены в течение года.

Согласно действующему законодательству, срок действия свидетельства на соцвыплату составляет год с момента выдачи. В течение этого времени граждане должны оформить в собственность построенное жилье.

Для снижения себестоимости индивидуального строительства в регионе создан проектно-строительный центр "Дом от заводов". Цель данного проекта — создание доступности и комфортных условий проживания всех категорий граждан в малоэтажных жилых домах, сообщает "Вслух.ру".