Власти продолжают решать проблемы хозяев домов в Перевалово

Земельные участки под домами, построенными в транспортной зоне, переведут в зону индивидуального жилищного строительства (ИЖС) до 1 марта 2025 года. Об этом на встрече с заинтересованными жителями поселка накануне заявил и.о.начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселёв.

Отмечается, что часть участков, на которых частный застройщик построил дома, а затем продал их гражданам, правилами землепользования и застройки отнесены к транспортной зоне.

Сотрудники ГУС ТО, администрации района, МЧС, привлеченные специалисты в сфере дорожного хозяйства детально изучили сложившуюся зону застройки и пришли к выводу, что существует возможность перевести земельные участки под домами жителей в зону ИЖС.

"Для этого нужно откорректировать правила землепользования и застройки. Мы эту работу начинаем. Она потребует около двух месяцев, потому что необходимо разработать документы, пройти обязательно общественные обсуждения. Первого марта земля под домами вернётся в зону ИЖС", - подчеркнул Валерий Киселёв.

Корректировку правил землепользования и застройки, развитие улично-дорожной сети и соблюдение нормативов по пожарной безопасности в посёлке будут обсуждать с жителями в течение ещё двух дней. Встречи проходят в сельском доме культуры.