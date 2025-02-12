Маткапитал на покупку жилья направили более 9 тысяч тюменских семей

В 2024 году 9005 семей Тюменской области улучшили свои жилищные условия с помощью материнского капитала, из них 1 719 семей использовали материнский капитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств. Ещё 7286 семей оплатили кредиты в банках на общую сумму 4,6 миллиарда рублей, сообщили в ОСФР по Тюменской области.

Материнский капитал может быть направлен на приобретение жилого помещения, строительство или реконструкцию дома, компенсацию затрат за построенный или реконструированный дом, уплату цены по договору участия в долевом строительстве, вступительный или паевый взнос в жилищный, жилищно-строительный, жилищный накопительный кооператив. "С этого года владельцы сертификатов могут использовать средства материнского капитала на приобретение жилья (дома, его части или дома блокированной застройки) только при наличии заключения, подтверждающего, что объект недвижимости признан пригодным для проживания и соответствует установленным требованиям. Новый порядок направлен на предотвращение использования господдержки для приобретения жилья, которое не соответствует условиям для комфортного проживания", — отметил управляющий Отделением СФР по Тюменской области Виталий Левенков.

Направить средства на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Средства в таком случае можно вложить сразу после рождения или усыновления ребенка.

Подать заявление о распоряжении материнским капиталом можно в личном кабинете на портале Госуслуг, в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР по Тюменской области. Кроме того, сделать это можно в банках одновременно с открытием кредита на покупку или строительство жилья. Уточнить информацию можно в контакт-центре: 8-800-100-00-01.