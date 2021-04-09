На почке тюменца выросла 25-сантиметровая опухоль

Фото: пресс-служба МСЧ «Нефтяник»

В клинику "Нефтяник" со сложной патологией обратился мужчина 62 лет. Его беспокоили частые боли, а из живота буквально выпирала опухоль. Тюменец тешил себя надеждой, что опухоль рассосется и удастся избежать операции. После компьютерной томографии стало понятно, что гигантская опухоль расположилась на почке мужчины и практически не оставила от нее ничего.

За 2,5 часа врачи урологи-онкологи Александр Купчин и Алексей Пономарев по частям извлекли опухоль в диаметре доходившую до 25 сантиметров, а объем жидкости внутри нее был равен 5 литрам. В процессе операции одну почку пришлось удалить.

Однако опухоль, несмотря на размеры, не дала метастазов и прорастания в другие органы, это значит, что у пациента есть все шансы вернуться к своей обычной жизни.