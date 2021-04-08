Тюменец понял, что его машину угоняли, потому что она была припаркована по-другому

В полицию Тюмени с заявлением об угоне обратился местный житель. По подозрению в преступлении был задержан его приятель.

Тюменец распивал алкогольные напитки в компании друзей в квартире у приятеля. В гостях находился его товарищ. У хозяина авто произошел конфликт с другом, после чего второй украл ключи от автомобиля и покинул квартиру. Спустя некоторое время тюменец заметил пропажу ключей, однако не придал этому значения, так как машина оставалась на месте. Однако спустя несколько дней владелец заметил, что автомобиль припаркован иначе.

34-летний задержанный мужчина признался, что похитил у приятеля ключи от авто и поехал кататься. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автотранспортом", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.