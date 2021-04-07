Депутат Тюменской гордумы вручил ветерану мобильный телефон

Мобильный телефон ветерану Великой Отечественной войны вручил депутат Тюменской городской думы Николай Моисеев.

Во время проведения общероссийской акции "Телефоны – фронтовикам" Ивану Максимовичу Кузнецову нездоровилось. Но сейчас 97-летний ветеран чувствует себя хорошо, и народный избранник навестил его, чтобы вручить гаджет.

Теперь фронтовик сможет общаться с близкими и не думать о расходах за сотовую связь. Николай Моисеев гостил у Ивана Максимовича в канун 23 февраля.

"Я был рад вновь повстречаться с ветераном, пожать ему руку, пожелать ему крепкого здоровья и долгих лет жизни", – сказал депутат.