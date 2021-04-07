Современной историей "Собаки" по повести Сергиенко в ДК "Нефтяник" начались тюменские гастроли Тобольского драмтеатра

Фото: пресс-служба ТКТО

К "Собакам" нельзя быть готовым. Можно прочитать повесть Константина Сергиенко "До свидания, овраг". Можно посмотреть разные сценические адаптации. Можно разобрать реплики и характеры героев. Можно сделать дотошный анализ произведения. Можно… Но все напрасно. Потому что к "Собакам" Тобольского драматического театра нельзя быть готовым.

Разве можно быть готовым к почти физической боли, которая разрывает сердце? К эмоциям, обнажающим душу? К словам, которые произносятся шепотом, но оглушают так, что хочется зажать уши? К образам, которые навсегда остаются в памяти, которые словно татуировки на нервных окончаниях – на всю жизнь?

В этом спектакле все – на высшем пределе. На максимуме возможностей – актерских, эмоциональных, драматических, музыкальных и художественных. А режиссура – настолько точна и ювелирна, что "Собак" и спектаклем-то язык не поворачивается называть. Потому что нет здесь границы между зрительным залом и сценой. Есть одно, общее, единое для всех пространство, в котором два часа все проживают вместе. Есть история, реальная для каждого. Не выдуманная, не постановочная. Настоящая.

Судьба обитающих в Овраге бездомных собак Чёрного, Хромого, Головастого, Крошки, Таксы, Гордого и кота Ямамото уже через пять минут перестает быть повестью о четвероногих друзьях человека. Помимо очевидной, прямой трактовки, сегодня у "Собак" - более глубокий смысл. Трогательный рассказ о животных, по разным причинам, оставшихся без хозяев и дома, незаметно превращается в притчу, в трагическое повествование о людях. О доверии, предательстве и одиночестве. О потерях. О ненависти, за которой вынуждена прятаться любовь. О жестокости, которая маскирует доверчивость. О разбитых сердцах и разорванных в клочья душах, которые находят друг друга, чтобы пытаться жить дальше. Чтобы радоваться, чтобы снова научиться верить, чтобы не сжиматься при виде протянутой навстречу руки… до тех пор, пока эта рука вновь не ударит…

Душа с душою говорит. На "Собаках" именно это и происходит. Говорит, срываясь то на шепот, то на крик, то на плачь. Ради одной, такой простой, но почему-то непостижимо сложной истины – мы в ответе за тех, кого приручили. Неважно, четвероногих или двуногих. От предательства душа у всех болит одинаково, и от одиночества – сердце сжимается в безотчетном страхе.

"Собаки" - это исповедь, у каждого своя. Обнаженный нерв, от первой до последней минуты. Крик из самой глубины сердца, как финальный вой Гордого, который хочется подхватить сквозь боль и сдавливающий комок в горле. Ради спасения своей души, ради всех, кому сейчас также больно и страшно. Потому что через эту боль и этот страх, несмотря ни на что, "Собаки" - это, прежде всего, история очищения и перерождения. Честная. Искренняя. Настоящая. Как и все, кто к этой истории причастен.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.

Анна Самойлова, Златоуст